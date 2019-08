Neustrelitz (dpa) - Politik- und Wirtschaftsvertreter von der Mecklenburgischen Seenplatte und von der Oberhavel haben erneut eine schnellere und besser abgestimmte Planung für den Ausbau der B96 gefordert. Die Planungen der einzelnen Bauvorhaben müssten so schnell wie möglich abgeschlossen werden, hieß es in einer gemeinsamen Entschließung der B96-Entwicklungsbeiräte aus MV und Brandenburg, die sich an die jeweilige Landesregierung richtet.