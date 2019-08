Neustadt (dpa/lrs) - Zum 35-jährigen Bestehen des "Kuckucksbähnel" im Pfälzerwald freuen sich die Betreiber der Museumsbahn über das anhaltende Interesse an dem Stück Industriegeschichte. "Familien kommen manchmal von weit her, um mit den Kindern die Fahrt zu genießen", berichtet Horst Kayser vom Eisenbahnmuseum Neustadt an der Weinstraße. Die Leidenschaft der Nostalgiepassagiere für die Bahn mit Dampflokomotive fasst der 82-Jährige so zusammen: "Hauptsache, es qualmt, stinkt und dampft." Der Museumszug ist seit Juni 1984 zwischen Lambrecht und Elmstein im Einsatz.