Neustadt/Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der von der Stadt Ludwigshafen möglichst schnell angestrebte Abriss der maroden Hochstraße Süd ist gleich am Anfang ins Stocken geraten. Eigentlich sollte zur Vorbereitung des Abrisses am Montag mit der Fällung von 14 Platanen nahe des Hochstraßen-Konstrukts begonnen werden. Doch nach einem Eilantrag der Stadtratsfraktion "Grüne und Piraten" dagegen vor dem Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße wird daraus vorerst nichts.

Der Antrag ging am Sonntagabend bei Gericht ein, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Die Stadt habe daraufhin die Fällarbeiten ausgesetzt. Der Kommune sei nun eine Frist zur Erwiderung bis zum 30. Dezember gewährt worden. Wenn diese früher eingehe, könne sich das Gericht auch zeitiger mit dem Antrag beschäftigen, sagte die Gerichtssprecherin. Auf städtischer Seite hieß es, die Erwiderung solle so schnell wie möglich eingereicht werden.

Die Hochstraße Süd - eine zentrale Verkehrsachse Ludwigshafens - war Ende August wegen Rissen in der Konstruktion gesperrt worden. Ende November wurden an einem Teilstück der Trasse, der wegen ihrer Pfeilerform sogenannten Pilzhochstraße - die Sperrungen noch ausgeweitet. Seitdem darf auch unter der Hochstraße kein Verkehr mehr rollen, auch ÖPNV-Linien mussten deswegen unterbrochen werden.

In der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gesagt, sie hoffe auf einen Abriss bis spätestens Mitte 2020. Für den Eilantrag habe sie wenig Verständnis, teilte sie am Montag mit. "Im Interesse der Sicherheit aller sowie im Interesse der Gewerbetreibenden rund um den Berliner Platz sowie der Nutzer*innen des ÖPNV ist uns an einer schnellen Lösung des Problems gelegen", wurde die SPD-Politikerin in einer Mitteilung zitiert. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, damit die Arbeiten an der Pilzhochstraße schnellstmöglich beginnen könnten. Das Vorgehen der "Grünen und Piraten" solle juristisch geprüft werden.

In Ludwigshafen hatte sich die Grüne-Stadtratsfraktion aufgespalten in die Fraktion "Grüne und Piraten" sowie eine namens "Die Grünen im Rat". Der stellvertretende Vorsitzende von "Grüne und Piraten", die hinter dem Eilantrag stehen, schrieb in einer Mitteilung: "Die Notwendigkeit, die 14 Bäume zu fällen um letztlich die Hochstraße Süd abreißen zu können, sehen wir nicht." Falls es bei der Abholzaktion um den notwendigen Platz für Abrissgeräte und Lkw gehen solle, werde vorgeschlagen, den Abriss von der anderen Seite zu beginnen.

Die Kurzfristigkeit des Antrags begründete die Fraktion damit, dass die Fällarbeiten erst am Freitagnachmittag bekanntgeworden seien. Der Stadtrat habe gegen die Stimmen von "Grüne und Piraten" beschlossen, auf eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Hochstraße Süd zu verzichten.