Neuss/Köln (dpa/lnw) - Die Autobahn 57 ist in der Nacht zwischen Neuss und Köln wegen einer Verunreinigung mit Seifenlauge gesperrt worden. Eine Spezialfirma sei dabei, die A57 in Richtung Köln zu reinigen. Der Einsatz könne noch mehrere Stunden dauern. "Die Polizei Düsseldorf rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen.