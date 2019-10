Neuruppin (dpa/bb) - Autofahrer, die am kommenden Wochenende über die A24 in Richtung Hamburg oder Berlin fahren möchten, müssen Umwege in Kauf nehmen: Wegen Brückenarbeiten wird die A24 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin Süd sowie in Richtung Hamburg zwischen den Neuruppin Süd und Neuruppin gesperrt. Die Vollsperrung gilt vom Freitagabend (22.00 Uhr) an bis einschließlich Montagmorgen (05.00 Uhr), wie die Havellandautobahn GmbH mitteilte. Grund für die Sperrung ist der Abbruch einer alten Brücke.

Im Zuge der Modernisierung der A24 wurde im Bereich AS Neuruppin eine neue Brücke über die Autobahn gebaut. Die alte Brücke wird am Wochenende abgerissen, der Verkehr der B167 auf die neu gebaute Brücke übergeleitet. Auf der B167 gibt es im betroffenen Bereich keine Einschränkungen. Umleitungsstrecken für die A24 werden für die Zeit der Sperrung eingerichtet.

Bis 2022 werden die A10 und die A24 zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin bei laufendem Verkehr ausgebaut. Der nördliche Berliner Ring gehört zu den meistbefahrenen Strecken in der Region.