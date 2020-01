Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in der Nähe von Neu-Isenburg sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein Auto bei Zeppelinheim mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, beim Linksabbiegen von einer Landstraße auf die Bundesstraße 44. Die Bundesstraße musste an der Anschlussstelle Zeppelinheim etwa eineinhalb Stunden lang voll gesperrt werden.