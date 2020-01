Neu-Eichenberg (dpa/lhe) - Nach einem Zugunfall in Nordhessen ist die genaue Ursache noch unklar. Mittlerweile habe aber eines von zwei zunächst als schwer verletzt eingestuften Opfern das Krankenhaus wieder verlassen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Die Strecke war bereits am Donnerstag wieder befahrbar. Der betroffene Zug stehe noch am Unglücksort in Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis), behindere aber den Bahnverkehr nicht.

Ein Güterzug war am Mittwochabend im Ortsteil Eichenberg mit dem Kran eines Bauzugs zusammengestoßen. Der Kranausleger zerbrach und verletzte vier Gleisarbeiter. Laut Ermittlern war der Kran offensichtlich in den Bereich des Nachbargleises geraten. Wie es dazu kam, wird noch ermittelt. Die Schadenshöhe ist weiter unklar.