Nesselwang (dpa/lby) - Eine 79-Jährige ist beim Überqueren einer Straße erfasst und tödlich verletzt worden. Die Fahrradfahrerin wollte bei Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) auf die andere Straßenseite gelangen und übersah dabei ein Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 22-Jährige Autofahrerin stieß am Freitagnachmittag mit der Fahrradfahrerin zusammen, wobei diese schwer verletzt wurde. Die 79-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie ihren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.