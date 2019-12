Münsterappel (dpa/lrs) - Ein 15-Jähriger hat in Münsterappel betrunken mit dem Auto seiner Eltern einen Unfall gebaut. Der Jugendliche fuhr am Samstagabend im Donnersbergkreis mit dem Wagen gegen eine Hauswand und flüchtete dann mit dem Auto. Dabei gefährdete er einen Fußgänger, wie die Polizei am Sonntag in Kaiserslautern mitteilte. Bei einer Kontrolle des Jugendlichen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Die Polizisten nahmen die Autoschlüssel zunächst an sich.