München (dpa/lby) - Der wegen einer Sperrung der sogenannten Stammstrecke in der Münchner Innenstadt eingerichtete Schienenersatzverkehr (SEV) funktioniert nach Aussagen der Deutschen Bahn reibungslos. Der SEV zwischen dem Bahnhof Pasing und dem Ostbahnhof verlaufe pünktlich und planmäßig, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Wegen Bauarbeiten fahren am Wochenende in München auf der sogenannten Stammstrecke zwischen dem Bahnhof Pasing und dem Ostbahnhof keine Züge. Die Deutsche Bahn hatte die Strecke am Freitagabend (22.30 Uhr) gesperrt und wollte sie am Montagmorgen (4.40 Uhr) wieder freigeben.

Grund für die Sperrung sind unter anderem Instandhaltungs- und Bauarbeiten im Tunnel. Außerdem sind Vorbereitungen zum Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke geplant.

Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren dort rund 1000 Züge. Laut Bahn gibt es nirgends in Europa mehr Verkehr "auf zwei Gleisen". Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag.