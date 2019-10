Söder informiert in Nürnberg zu ÖPNV

Nürnberg (dpa) - Mitten in der Diskussion um ein 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen im Großraum Nürnberg will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute neue Informationen zum Öffentlichen Personennahverkehr geben. Die Staatskanzlei lädt zu einer Pressekonferenz, zu der auch Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) und Fürths Landrat Matthias Dießl (CSU) erwartet werden. Es solle über "den aktuellen Stand und neue Projekte für den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)" informiert werden, heißt es in der Einladung.

Die Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler und Studenten zum Schuljahr 2020/21 gilt als ausgemacht, wenngleich die Gremien des Verbundes noch nicht zugestimmt haben. Ob es auch für Erwachsene ins Spiel kommt, gilt als umstritten. Das Ticket für einen Euro pro Tag gilt als ein Anliegen Söders, es ist auch Teil des Koalitionsvertrages von Schwarz-Orange.