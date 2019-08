München (dpa/lby) - Nach einem Wassereinbruch im Tunnel der zentralen S-Bahn-Strecke durch die Münchner Innenstadt sind die Züge am Mittwoch wieder gefahren. Eine Ursache für das Verkehrschaos vom Vortag wurde bereits ausgeschlossen: Es war kein Grundwasser, das den Tunnel auf einer Länge von 150 Metern 50 Zentimeter tief unter Wasser setzte. "Die Menge an Wasser, die gestern in den Gleisbereich eintrat, muss eine andere Ursache haben", erläuterte Markus Hurnaus von der DB Netz AG. "In der Stammstrecke ist im Bereich zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof ein Pumpensystem eingebaut, das anspringt, sobald der Grundwasserpegel steigt."