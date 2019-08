München (dpa/lby) - Nach der Überflutung eines Tunnels auf der meist befahrenen S-Bahn-Strecke in München fuhren die S-Bahnen am Mittwochmorgen wieder. Ein Wassereinbruch hatte am Dienstag den Verkehr auf der wichtigen Stammstrecke in der Innenstadt lahmgelegt. Auf vereinzelten Linien kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Ausfällen und Verspätungen, so auf der S2, S3 und S8.