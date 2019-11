München (dpa/lby) - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) unterstützt die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Auszubildende, Studenten und Schülerinnen und Schüler. Er werde die Umsetzung in der nächsten Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), am 6. Dezember vorschlagen, sagte Reiter am Donnerstag in München bei der Übergabe einer Petition, die die Umsetzung des günstigen Tickets einfordert. Die Landeshauptstadt wäre damit nach Nürnberg das zweite Ballungszentrum im Freistaat, welches die günstigen Ticketpreise umsetzten würde.

"Nachdem der Freistaat bereits signalisiert hat, zwei Drittel der Kosten zu übernehmen und Stadt und Landkreise gemeinsam ein Drittel bezahlen sollen, sehe ich gute Chancen, dass das Ticket schon zum nächsten Ausbildungsjahr im Sommer 2020 kommen wird", sagte Reiter. Ob es aber auch für Studenten ein 365-Euro-Ticket geben könne, müsse im MVV noch diskutiert werden. "Für die Studierenden gibt es aber bereits seit einigen Jahren ein Semesterticket, für dessen Einführung ich mich damals eingesetzt habe."

Mehr als 10 700 Menschen unterstützen bisher mit ihrer Unterschrift die Petition zur Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler, Studenten und Auszubildende in München. Der Initiator, der 21-jährige Tobias Kuch, übergab die Unterschriften an die Kommunalpolitiker. Die Staatsregierung hatte vor Monaten den Weg für solche Jugendtickets freigemacht und erklärt, zwei Drittel der Kosten zu übernehmen.