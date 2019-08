München/Berlin (dpa/lby) - Im Gegensatz zu vielen Experten sieht die bayerische Staatsregierung keinen Anlass zur Kritik an den geplanten Änderungen im Straßenverkehr. "Die vorgelegten Überlegungen gehen in die richtige Richtung. Wenn wir die Straßen nachhaltig entlasten wollen, müssen wir die Bedingungen gerade für Radfahrer und Fahrgemeinschaften verbessern. Zudem brauchen wir einen besseren Schutz von Radfahrern", sagte Verkehrsminister Hans Reichhart am Freitag in München. Dies finde sich zu Recht in den Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) wieder. "In Bayern ist es unser Ziel, den Anteil des Radverkehrs bis 2025 auf 20 Prozent zu steigern." Der Bundesrat muss der Reform zustimmen.