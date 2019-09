München (dpa/lby) - Autos können in Bayern von Dienstag (1. Oktober) an auch online angemeldet, umgeschrieben oder wieder zugelassen werden. So müsse künftig keiner mehr einen halben Tag für einen Behördengang mit langen Wartezeiten im Amt aufwenden, sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Montag. "Gerade in den Ballungsräumen geht damit eine große Entlastung und Vereinfachung einher." Gleichzeitig komme man so dem Ziel näher, die Verwaltung digital zu gestalten und weiter Bürokratie abzubauen.

Bereits seit Januar 2015 waren Anträge auf Außerbetriebsetzungen per Internet möglich, seit Oktober 2017 auch Anträge auf Wiederzulassungen. Künftig können nun auch Neuzulassungen online abgewickelt werden.

Voraussetzung ist laut Ministerium unter anderem, dass man einen neuen Personalausweis mit freigeschalteter ID-Funktion besitzt. Die Neuzulassung samt Bezahlung der Gebühren ist dann über das Online-Portal der Zulassungsbehörden in den jeweiligen kreisfreien Städten und Landratsämtern möglich.