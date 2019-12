München (dpa/lby) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in München in zwei parkende Autos gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 21-Jährige hatte am Samstagmorgen in einer Kurve in der Münchner Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Passanten beobachteten den Unfall und verständigten den Notruf. Der 21-Jährige war beim Eintreffen der Rettungskräfte bewusstlos. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer blieb unverletzt.