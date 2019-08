ADAC rechnet am Wochenende mit vollen Autobahnen im Norden

Hamburg/Lübeck (dpa/lno) - Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) erwartet für das anstehende Wochenende wieder volle Autobahnen und lange Staus im Norden. Da mit Berlin und Brandenburg am Montag die ersten Bundesländer ins neue Schuljahr starten, sei nun auch mit erstem Rückreiseverkehr zu rechnen, so ein ADAC-Sprecher. Speziell im Bereich Nord- und Ostsee sei viel Verkehr zu erwarten. Gleichzeitig seien noch einige Urlauber aus Süddeutschland Richtung Norden unterwegs, die erst in die Ferien starten.