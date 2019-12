Molfsee (dpa/lno) - Unter dem Motto "Aus Einheitsgrün wird blütenbunt" werden für 1,5 Millionen Euro Straßenränder in Schleswig-Holstein neu bepflanzt. Es handelt sich erstmals um ein gemeinsames Projekt der Stiftung Naturschutz und des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. "Experten schätzen, dass die Straßenbegleitgrünflächen in etwa so viel Fläche einnehmen, wie alle Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein zusammen", betonte Projektleiter Björn Schulz am Mittwoch in Molfsee. Das Bundesamt für Naturschutz finanziert das kürzlich gestartete Projekt "Klappertopf". Es läuft bis Ende 2023.

Die heimische Wildpflanze Klappertopf raubt Graspflanzen unterirdisch Nährstoffe und sorgt so für Lücken im Bewuchs, die Blühpflanzen nutzen können. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) befürwortet das Projekt. Es leiste einen wichtigen Beitrag für die Pflanzenvielfalt und decke "den Blütentisch für Insekten". Im Idealfall, so Buchholz, mache der Klappertopf sogar einen Großteil der Mäharbeiten unnötig und reduziere so die Unterhaltungskosten.

Das schleswig-holsteinische Projekt ist ein sogenanntes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben. Es soll bundesweit den Straßenbauverwaltungen helfen, blütenbunte Straßenränder mit den Anforderungen der Verkehrssicherung, des Lärmschutzes und der Pflege zu vereinbaren.