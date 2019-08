Meppen (dpa/lni) - Bei der Kollision eines Motorrads mit einem Müllwagen in Meppen ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Müllwagen sei auf eine Kreuzung gefahren und habe dabei vermutlich den Motorradfahrer übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Motorradfahrer sei vor allem an den Beinen verletzt worden und kam in ein Krankenhaus.