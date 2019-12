Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Nordhessen sind in der Nacht auf Samstag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Blutalkoholtest bei dem 20-jährigen Fahrer des Unfallwagens ergab einen Wert von 1,7 Promille, wie die Polizei in Eschwege mitteilte. Er sei in Meißner (Werra-Meißner-Kreis) zu schnell gefahren, in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde ebenso wie zwei Mitfahrerinnen und ein Mitfahrer im Alter von 16 Jahren schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer des Mannes wurde leicht verletzt. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ein.