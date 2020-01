Marktheidenfeld (dpa/lby) - Ein junger Mann ist im unterfränkischen Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) auf der Flucht vor der Polizei von seinem Moped gefallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 18-Jährige am Freitagabend versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete allerdings in einem schlammigem Waldweg, wo er vom Moped und den Beamten in die Hände fiel. Er blieb dabei unverletzt. Der Grund für den Fluchtversuch war nach Polizeiangaben, dass der junge Mann sein Kennzeichen abmontiert und außerdem einen Teil des Schalldämpfers entfernt hatte, damit sein Gefährt besonders gut zu hören ist. Er muss sich nun auf mehrere Anzeigen einstellen.