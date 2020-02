Mannheim (dpa/lsw) - Ein Rettungswagen ist in Mannheim während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht mit einem Kleinwagen zusammengestoßen, weil dieser ihm nicht den Weg frei machte. Beide Fahrzeuge fuhren in einer Kreuzung aufeinander, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Rettungswagen mit einem Patienten konnte seine Fahrt in die Klinik fortsetzen. Der Schaden wurde mit rund 10 000 Euro beziffert. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe des Unfalls zu klären.