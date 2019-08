Mannheim (dpa/lsw) - E-Scooter-Fahrer in Mannheim und Heidelberg geraten in den Fokus von Polizei und Ordnungsdiensten: An diesem Mittwoch soll eine gemeinsame E-Scooter-Kontrollwoche beginnen, wie die Stadt Mannheim und das Mannheimer Polizeipräsidium am Dienstag mitteilten. Mitarbeiter der Ordnungsdienste und Polizisten sollen bei ihren Streifen dann gezielt Fahrer auf elektrischen Tretrollern in den Blick nehmen und Verstöße gegen Verkehrsregeln ahnden.