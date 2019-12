Mainz (dpa/lrs) - Zwei Autos sind an Heiligabend auf der Autobahn 60 bei Mainz in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, weil sich die Insassen rechtzeitig aus den Fahrzeugen retteten, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen sei ein Sachschaden von bis zu 25 000 Euro entstanden, hieß es. Das erste Auto sei auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West in Fahrtrichtung Darmstadt aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das zweite Auto habe in einem Stau plötzlich Feuer gefangen, der sich wegen des ersten Brandes gebildet hatte. In Fahrtrichtung Darmstadt wurde die Autobahn für rund eine Stunde gesperrt.