Mainz (dpa/lrs) - Trotz aller Diskussionen um die Verkehrswende haben die Zahlen der Fahrgäste im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Rheinland-Pfalz zuletzt stagniert. Im ersten Halbjahr 2018 nutzten pro Woche landesweit ungefähr 1,43 Millionen Menschen den SPNV, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Mainz auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. So viele waren es der Aufstellung zufolge auch im ersten Halbjahr 2016 gewesen. Neuere Zahlen liegen nach Angaben des Ministeriums noch nicht vor.

Die Zahlen der ersten Halbjahre 2018 und 2016 liegen damit unter denen von 2014, als in den ersten sechs Monaten rund 8000 Menschen mehr pro Woche in die Nahverkehrszüge im Land stiegen. Im ersten Halbjahr 2012 hatte der Wert bei etwa 1,33 Millionen gelegen.

Nach oben ging es derweil in den vergangen Jahren mit den im SPNV angebotenen Zugkilometern pro Jahr. Diese bei Vergaben von Teilstrecken bestellten Leistungen wuchsen landesweit laut Ministerium von 33,70 Millionen Zugkilometern im Jahr 2010 auf 36,12 Millionen 2014 und 38,98 Millionen im Jahr 2018.