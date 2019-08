Mainz (dpa/lrs) - Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 643 soll die Eingriffe in das Naturschutzgebiet Mainzer Sand nach dem Willen der Planer so weit wie möglich begrenzen. Der Entwurf des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sehe dazu mehrere "straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen" vor, heißt es in den Planunterlagen, die am Montag im Internet veröffentlicht und von der Stadtverwaltung Mainz ausgelegt wurden. Diese trügen dazu bei, "dass mögliche Beeinträchtigungen dauerhaft ganz oder teilweise vermieden werden".