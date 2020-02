Mainz (dpa/lrs) - Der Mittelwert für Stickstoffdioxid an der problematischen Messstelle in Mainz hat auch im Gesamtjahr 2019 über dem Grenzwert gelegen. Pro Kubikmeter Luft belief sich der NO2-Jahresmittelwert an der Parcusstraße auf 42 Mikrogramm, nach 47 Mikrogramm im Vorjahr, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Dienstag in Berlin mitteilte. Der europäische Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.

Mainz hatte Ende Januar als erste Stadt in Rheinland-Pfalz ein Diesel-Fahrverbot verhängt. Demnach dürfen von 1. Juli dieses Jahres an sowohl Diesel-Fahrzeuge bis Klasse 5 als auch ältere Benziner auf einem Teil der Rheinachse nicht mehr fahren. Darunter fällt auch die vielbefahrene Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Zudem soll Tempo 30 auf die gesamte Mainzer Innenstadt ausgeweitet werden. Mit den Maßnahmen will die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt ein von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gerichtlich gefordertes Fahrverbot für die gesamte Innenstadt verhindern.

Bundesweit geht die Belastung der Stadtluft durch Diesel-Abgase derweil weiter zurück. Nach der UBA-Auswertung, bei der fast nur automatisch messende Stationen berücksichtigt sind, wurde der NO2-Grenzwert im vergangenen Jahr noch an einer von fünf verkehrsnahen Messstationen überschritten - im Vorjahr war der Anteil noch mehr als doppelt so hoch. "Die Luftqualität in 2019 hat sich verbessert", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Allerdings wird der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft weiterhin in mindestens 19 deutschen Städten gerissen. Darunter sind neben Mainz beispielsweise auch Wiesbaden und Frankfurt.