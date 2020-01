Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Ladepunkte für Elektroautos ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Nachdem es Ende 2018 noch landesweit 628 waren, kamen Ende vergangenen Jahres 1040 zusammen, wie der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) am Montag in Mainz mitteilte. Das entsprach einem Zuwachs um 66 Prozent. Dem Verband zufolge rangiert Rheinland-Pfalz damit beim Zubau im Bundesländervergleich an der Spitze. Bei der absoluten Zahl liegt das Land auf Platz sieben, hinter mehreren allerdings deutlich bevölkerungsreicheren Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen.

Auf einen Ladepunkt kommen dem Verband zufolge in Rheinland-Pfalz rechnerisch 8,8 Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb. Niedriger ist dieser Wert unter den westdeutschen Flächenländern nur in Bayern (8,4) und Schleswig-Holstein (8,7). Deutschlandweit beziffert der Verband die Zahl der Ladepunkte auf rund 24 000 - fast 8000 mehr als Ende 2018. Der LDEW vertritt nach eigenen Angaben rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz.