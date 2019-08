Mainz (dpa/lrs) - Vor allem an Kreuzungen leben Fahrradfahrer oft gefährlich. Nicht selten übersehen abbiegende Lastwagenfahrer Radler, die sich hinter ihnen im toten Winkel befinden. Abbiegeassistenten sollen das künftig verhindern. Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) wird bis 2022 rund 615 Fahrzeuge mit diesen Systemen ausstatten. Das entspricht seinem kompletten Fuhrpark an Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Gabriele Wieland hervor geht. Die anderen Fahrzeuge ab Baujahr 2011 sollen zudem bis 2022 mit diesen Hilfsmitteln nachgerüstet werden. Der LBM teste derzeit in einer Pilotphase die am Markt erhältlichen Systeme.