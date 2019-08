Magdeburg (dpa/sa) - Verkehrsminister Thomas Webel will bis zum Jahr 2030 den Sanierungsstau im Landesstraßennetz beheben. Das kündigte der CDU-Politiker am Montag öffentlich in Magdeburg an. Damit hält Webel nach der Kritik von den mitregierenden Grünen an seiner Strategie zur Verbesserung des Straßennetzes unverändert fest. Die Grünen hatten die Strategie zuvor unter anderem als konzeptlos und überholt kritisiert.