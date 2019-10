Magdeburg (dpa/sa) - Eine 36 Jahre alte Radfahrerin ist in Magdeburg von einem Kehrfahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer habe die Frau übersehen, als er auf ein Grundstück einbiegen wollte, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 36-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschliffen und erlitt bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwere Verletzungen.