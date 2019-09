Magdeburg (dpa/sa) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Magdeburg im Gleisbett der Straßenbahn festgefahren, als er eine Baustelle umfahren wollte. Am Samstagabend lenkte der 49-Jährige wegen der gesperrten Straßen seinen Wagen kurzerhand Richtung Gleise, die von Schotter umgeben waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er sich hoffnungslos festgefahren hatte, rief er die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkohol von 2,19 Promille fest. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Sein Wagen wurde abgeschleppt.