Ludwigshafen (dpa/lrs) - Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen haben die Organisatoren den Zeitplan für den Abriss der maroden Verkehrsverbindung präzisiert. "Vermutlich wird am nächsten Montag der erste Baucontainer draußen stehen", sagte der Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadt, Björn Berlenbach, am Montag bei einem Pressegespräch. "Somit werden wir also offiziell Baubeginn haben mit dem Einrichten der Baustelle." Danach seien jedoch noch zahlreiche Details wie etwa der Stromanschluss zu regeln.

Ab dem 20. Januar steht der Stadt zufolge dann im Tourismus-Büro "keine 100 Meter von der Baustelle weg" ein fester Ansprechpartner für Sorgen und Nöte der Anwohner bereit. Der eigentliche Abriss soll Mitte Februar beginnen und im Juni beendet sein. Spätestens Anfang Mai sollen die Straßenbahnen wieder auf ihren regulären Strecken fahren - derzeit ist jeglicher Verkehr unter der sogenannten Pilzhochstraße untersagt. Der Name bezeichnet das einsturzgefährdete Teilstück der auf pilzförmigen Stützen ruhenden Verkehrsverbindung.

Um das Bauwerk abzusichern, wird eine Abbruchfirma eine Konstruktion mit etwa 2500 Baumstämmen errichten. "Im Idealfall fangen wir am 27. Januar mit dem Abstützen an", sagte Firmensprecher Stefan Feldmann.

Die Kosten liegen Berlenbach zufolge bei circa 8,5 Millionen Euro - etwa 5,35 Millionen Euro für den reinen Abriss und rund 3,0 Millionen Euro für zusätzliche Leistungen - etwa mögliche Entschädigungen oder Ausgaben zur Sicherung der nahen Bahntrasse. Ziel sei, dass der Neubau der wichtigen Straße nach dem Abriss dann im Jahr 2025 stehe, sagte der Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadtverwaltung.

Am Montagmittag (15.00 Uhr) sollten sich noch der Bau- und Grundstücksausschuss des Stadtrats von Ludwigshafen sowie der Ortsbeirat Südliche Innenstadt mit dem geplanten Teilabriss befassen.