Mann zweimal am gleichen Tag mit Drogen am Steuer unterwegs

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 20-jähriger Mann ist in Ludwigshafen zweimal am gleichen Tag unter Drogen Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Beim zweiten Mal missachtete der Mann die Vorfahrt einer 79-jährigen Autofahrerin und verursachte einen Unfall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei hatte den Mann zunächst am Mittwochmorgen kontrolliert und Haschisch in seinem Auto gefunden. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Autoschlüssel abgeben. Am Abend war er dann erneut mit seinem Wagen unterwegs - dank Ersatzschlüssel. Nach dem Unfall flüchtete der 20-Jährige zunächst zu Fuß, wurde dann aber daheim festgenommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.