Arendsee (dpa/sa) - Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 190 zwischen Arendsee und Seehausen in der Altmark in den Gegenverkehr geraten und am Unfallort gestorben. Der Mann aus Niedersachsen sei am Montagnachmittag nach Aussage eines Zeugen erst Schlangenlinien gefahren und habe dann mehrfach die Fahrspur verlassen. Auf Höhe einer Tankstelle sei er nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Autokran zusammengeprallt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 81-Jährigen feststellen. Die genaue Ursache war noch unklar. Der Fahrer des Autokrans wurde nicht verletzt. Die B190 war drei Stunden voll gesperrt.