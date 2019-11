Leipzig (dpa/sn) - Nach einem Straßenbahnunfall in Leipzig hat sich die Polizei zur möglichen Unfallursache geäußert. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 27 Jahre alter Autofahrer eine Ampel bei Rot überquert und sei daraufhin mit der Straßenbahn zusammengestoßen, teilten die Beamten am Mittwochmorgen mit. Der Mann wurde dabei am Dienstagabend schwer verletzt. Infolge des Zusammenstoßes entgleiste die Bahn. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50 000 Euro. Zuvor berichtete das Newsportal "Tag24".