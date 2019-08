Leipzig (dpa) - Die Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen setzen auf Arbeitsgemeinschaften, um den Radverkehr zu fördern. Sowohl im Tourismus als auch als Verkehrsmittel im Alltag werde das Rad immer wichtiger, sagte Alexander Ahrens, Vorsitzender der sächsischen AG Rad.SN und SPD-Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, am Montag in Leipzig. Dort wurde die 6. Mitteldeutsche Radverkehrskonferenz veranstaltet. Im Verbund könnten sich die Kommunen ein besseres Gehör verschaffen, sagte Ahrens.