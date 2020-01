Hannover (dpa/lni) - Eine am Sonntag bei einem Unfall auf der Autobahn 2 lebensgefährlich verletzte Frau ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag die 29-Jährige am Montagabend ihren Verletzungen. Die Frau war am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.