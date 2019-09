Lehrte (dpa/lni) - Bei der Kollision eines mit Blaulicht fahrenden Streifenwagens mit einem Auto sind in Lehrte drei Menschen verletzt worden. Das Polizeiauto sei am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 385 in Richtung B65 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. An der Einmündung der Landstraße auf die Kreisstraße 122 sei plötzlich ein Auto auf die Fahrbahn gefahren, um Richtung Lehrte abzubiegen. Die Fahrerin des Streifenwagens habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die 52 Jahre alte Autofahrerin und die Fahrerin des Polizeiwagens wurden schwer verletzt, der Kollege der Polizistin leicht. Die Ermittler suchen noch Zeugen.