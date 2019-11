Bad Lobenstein (dpa/th) - Ein Lastwagenfahrer ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Bundesstraße 90 tödlich verunglückt. Der Laster des Mannes war zwischen Saaldorf und Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Der 56-Jährige sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden. Sein 67-jähriger Beifahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Die B90 war zwischenzeitig voll gesperrt.