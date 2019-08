Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Frankfurter City Triathlon an diesem Sonntag werden Sportler beim Schwimmen, Radfahren und Laufen ins Schwitzen kommen. Autofahrer müssen an dem Tag andere Wege als gewohnt nehmen. Betroffen sind die Bundesstraßen 43 und 44, Ausfahrten von der Autobahn 3 sowie Straßen und Brücken in Frankfurt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.