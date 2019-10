Krogaspe (dpa/lno) - Die Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein sind nach Ansicht von Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) für den Winter gerüstet. "Wir haben gut 30 000 Tonnen Streumittel im ganzen Land eingelagert. Wir sind also gut vorbereitet, um in die Wintersaison zu gehen", sagte der Minister am Montag bei einem Besuch der Autobahnmeisterei in Krogaspe bei Neumünster. Gemeinsam mit dem Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Torsten Conradt, informierte Buchholz sich dort über die aktuelle Winterdienstplanung.

Bei winterlicher Witterung werden die Mitarbeiter rund um die Uhr einen Streu- und Räumdienst auf den Autobahnen gewährleisten, wie Conradt erläuterte. Auf allen anderen wichtigen Straßen werde zwischen 3.00 und 22.00 Uhr nach Bedarf geräumt und gestreut.

Insgesamt kümmern sich die gut 600 Straßenwärter der Autobahn- und Straßenmeistereien um mehr als 8100 Kilometer Straßen im Land - darunter 494 Kilometer Autobahn. Sie können dabei unter anderem auf 446 Schneepflüge und 37 Schneefräsen sowie die gut 30 000 Tonnen Streumittel zurückgreifen. Zudem nutzt der LBV.SH im Winter auch externe Helfer mit weiteren 255 Lastwagen, die mit Schneepflügen und Streuautomaten ausgerüstet werden.

Buchholz appellierte an die Verkehrsteilnehmer, sich ebenfalls auf die Saison vorzubereiten: "Wir wissen noch nicht wie warm oder kalt der nächste Winter sein wird."

Die Gesamtkosten für den Winterdienst betrugen den Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 10,3 Millionen Euro pro Saison. Der vergangene Winter war sehr mild, so dass nur rund 6,4 Millionen Euro ausgegeben werden mussten. Es wurden etwa 15 000 Tonnen Salz gestreut.