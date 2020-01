Düsseldorf (dpw/lnw) - Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete von Staus mit einer Gesamtlänge von 179 Kilometern im Bundesland. Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer demnach am frühen Morgen auf der A1 einplanen: Wegen eines Brandalarms im Tunnel Lövenich gab es zwischen Kreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd in Richtung Dortmund zehn Kilometer Stau und Verzögerungen. In der Gegenrichtung entstand ein vier Kilometer langer Stau ab Köln-Bocklemünd.

Auf der A57 in Richtung Köln dauerte die Fahrt etwa 45 Minuten länger: Hier stockte der Verkehr auf rund zehn Kilometern zwischen Moers-Hülsdonk und Kreuz Meerbusch. Auf der A46 in Richtung Düsseldorf verzögerte sich die Fahrt auf zwei Streckenabschnitten um jeweils eine halbe Stunde: Zwischen Wuppertal-Katernberg und Haan-Ost gab es sechs Kilometer Stau, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West über zehn Kilometer stockenden Verkehr.