Kirchberg (dpa/lrs) - Nach einem Lkw-Unfall ist die für Berufspendler wichtige Bundesstraße 50 zwischen Sohren und Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Richtung Autobahn 61 bis etwa 9.00 Uhr voll gesperrt. Ein Lastwagen sei in die mittlere Schutzplanke gekracht und festgefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Das Fahrzeug werde derzeit befreit und die Trümmerteile geborgen. Beide Spuren in Richtung Autobahn sind gesperrt. Ab der Anschlussstelle Nieder Kostenz werde der Verkehr abgeleitet, so die Sprecherin. Auch die gegenüberliegende Fahrbahn Richtung Flughafen Frankfurt-Hahn sei auf einer Spur gesperrt. Nach Informationen eines Polizeisprechers war Glätte der Grund für den Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt.

