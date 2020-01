Kirchberg an der Iller (dpa/lsw) - Bei einem Unfall bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) ist ein 30 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen fuhr der Mann aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus und krachte gegen einen Baum. Ersthelfer befreiten den Mann am Sonntagabend aus seinem Fahrzeug - eine Reanimation blieb jedoch erfolglos.