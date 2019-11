Kiel (dpa/lno) - Bund und Länder haben sich laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther auf eine Finanzierung für die S-Bahnstrecke S4 von Hamburg-Altona nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) geeinigt. Der CDU-Politiker sprach am Dienstagabend beim Grünkohlessen der Unternehmensverbände in Kiel von einem "großen Durchbruch". Nähere Angaben machte er dazu nicht. Am Freitag soll die Finanzierungsvereinbarung in Berlin unterzeichnet werden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Länderanteil von Hamburg und Schleswig-Holstein deutlich sinken. Zuletzt hatte der Hamburger Senat die Gesamtkosten für die S4 mit knapp 1,85 Milliarden Euro angegeben. Demnach hätte der Bund davon etwa 80 Prozent übernehmen sollen. Hamburgs Anteil hätte bei 236 Millionen Euro und Schleswig-Holstein Kosten 118 Millionen Euro betragen sollen.

Die S4 war vor einem Jahr im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf hochgestuft worden. Die S4 soll durchgehend von Hamburg-Altona bis Bad Oldesloe fahren. Prognosen zufolge soll die S4 an Werktagen 97 100 Menschen befördern. Die Strecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe gilt bereits heute als eine der am meisten befahrenen Pendlerstrecken rund um Hamburg.