Erbendorf (dpa/lby) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 22 bei Erbendorf in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben vom Samstag kam der Fahrer in den Morgenstunden aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn im Landkreis Tirschenreuth ab, geriet in den Straßengraben und prallte dort gegen ein quer verlaufendes Wasserdurchlaufrohr aus Beton. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und kam erst 100 Meter weiter am Waldrand zum Stehen. Der Fahrer war allein unterwegs und starb noch an der Unfallstelle.