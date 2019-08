Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund NVV hat der Einführung eines Seniorentickets in Hessen zugestimmt. Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch eine entsprechende Entscheidung getroffen, sagte eine Sprecherin des NVV. Damit haben alle drei in Hessen aktiven Verkehrsverbünde grünes Licht für das neue Angebot ab dem 1. Januar 2020 gegeben. Mit dem Ticket sollen Senioren im Alter ab 65 Jahren für 365 Euro im Jahr den öffentlichen Nahverkehr in ganz Hessen nutzen können.