A7 nördlich von Hamburg gesperrt: Arbeiten an Stromleitung

Kaltenkirchen (dpa/lno) - Eine Baustelle auf der A7 hat am Dienstag nördlich von Hamburg für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wegen Arbeiten an Hochspannungsleitungen entlang der Autobahn wurde die Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) nach Angaben der Polizei tagsüber voll gesperrt. Die Arbeiten sollen am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 15 Uhr fortgesetzt werden.